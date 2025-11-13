Almanya’da askerlik tartışması: Ordu büyütülecek, asker sayısı artırılacak

Almanya Savunma Bakanlığı’nın “Yeni Askerlik Hizmeti” taslağına göre, Almanya uzun vadede aktif ve yedek askerler dahil toplam 460 bin kişilik bir ordu kurmayı hedefliyor. Bunun yaklaşık 260 bini aktif asker, geri kalan kısmı ise 200 bin civarında yedek personelden oluşacak.



Savunma Bakanı Boris Pistorius, ordunun gönüllülük esasına dayalı olarak güçlendirilmesi gerektiğini söyledi ve “Bu, CDU, CSU ve SPD arasındaki koalisyon anlaşmasının ortak uzlaşısıdır” dedi.

KOALİSYON İÇİ ANLAŞMAZLIK

Ancak askerlik reformu konusunda koalisyon içinde ciddi görüş ayrılıkları var.



SPD, İsveç modeline benzer gönüllü ve cazip bir hizmet sistemi istiyor; zorunlu askerlik ancak gönüllülük yeterli olmazsa devreye girecek.



CDU/CSU ise, olası personel açığını kapatmak için rastgele seçime dayalı bir sistemin de yasal zemine eklenmesini savunuyor.



Pistorius ise, buna karşı çıkarak seçimlerin fiziksel uygunluk ve mesleki becerilere göre yapılması gerektiğini görüşünde.

Öte yandan orduda personel artışı konusunda da görüşler ayrışıyor. CDU/CSU somut sayısal hedefler isterken, SPD gönüllülük esasına dayalı, daha esnek bir büyüme modeli öneriyor.

Bakanlığa göre, 2035’e kadar her yıl ortalama 8 bin asker artışıyla hedefe ulaşılması planlanıyor.

Tartışmalar sürse de yasanın 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi, genel zorunlu askerlik uygulamasının ise Temmuz 2027 veya 2028’de başlaması öngörülüyor.