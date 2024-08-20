Almanya'da beklenmedik dönüşüm: Nazi sığınağından eğlence merkezine!

Almanya'daki St. Pauli sığınağı, Adolf Hitler'in Nazi rejimi sırasında zorla çalıştırılan işçiler tarafından inşa edildi. Almanya'nın en karanlık döneminin bir kalıntısı olarak bilinen yapı beklenmedik bir dönüşüm geçirdi.



Yeniden hayata geçirilen Hamburg Sığınağı, artık iki restoran, bir sergi alanı ve bir çatı bahçesi ile donatıldı. Çatısındaki piramit şeklinde inşa edilen bar ve bahçe, beton yapının üzerinde yeşilliklerin akmasına olanak tanıyor. Bu dönüşüm, eski Nazi yapısını barışçıl ve olumlu bir mekâna dönüştürme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.



Hamburg'un Karoviertel mahallesinde yer alan bu yapı, aynı zamanda şehrin kültürel ve sosyal yaşamının bir parçası haline geldi. Mahallede şık kafeler, vintage mağazalar ve eski bir mezbaha olan Knust gece kulübü gibi mekânlar bulunuyor.



Hamburg Sığınağı, 1940'ta Berlin'e yapılan İngiliz hava saldırılarından sonra Almanya'nın inşa ettiği sekiz uçaksavar kulesinden biriydi. Bu 76 bin tonluk beton dev, 2.5 metre kalınlığındaki duvarlarıyla kolayca yıkılamaz veya görmezden gelinemez.



Sığınağın yüksekliğine yeşillik eklenmesi fikri, Nazi diktatörlüğünden kalan bu büyük yapıya barışçıl ve olumlu bir katkı sağlamak amacıyla geliştirildi. Hilldegarden mahalle derneği, savaş zamanı sığınakta yaşayan insanların tanıklıklarını ve sığınağı inşa eden zorla çalıştırılan işçilerin kayıtlarını topladı. Sığınağın tarihini anlatan bir sergi, binanın birinci katında ziyaretçilere sunuluyor.