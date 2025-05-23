Almanya'da bıçaklı saldırı: 12 kişi yaralandı

Almanya Hamburg'da bıçaklı saldırgan 12 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

Almanya'da bıçaklı saldırı: 12 kişi yaralandı

'nın Hamburg kentinde tren istasyonunda bıçaklı saldırı yaşandı. 

12 kişiyi yaralayan saldırgan Alman polisi tarafından gözaltına alındı.

Almanya'da bıçaklı saldırı: 12 kişi yaralandı - 1

Yerel basınında yer alan haberlere göre yaralanan üç kişinin hayati tehlikesi bulunurken, üçünün durumu ağır, altı kişi de hafif yaralı.  

Saldırının sebebi henüz netlik kazanmadı. Alman makamlar olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.

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