Almanya'da bıçaklı saldırı: 12 kişi yaralandı
Almanya Hamburg'da bıçaklı saldırgan 12 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalandı.
Almanya'nın Hamburg kentinde tren istasyonunda bıçaklı saldırı yaşandı.
12 kişiyi yaralayan saldırgan Alman polisi tarafından gözaltına alındı.
Yerel basınında yer alan haberlere göre yaralanan üç kişinin hayati tehlikesi bulunurken, üçünün durumu ağır, altı kişi de hafif yaralı.
Saldırının sebebi henüz netlik kazanmadı. Alman makamlar olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.
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