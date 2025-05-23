Almanya'da bıçaklı saldırı: 12 kişi yaralandı

Yerel basınında yer alan haberlere göre yaralanan üç kişinin hayati tehlikesi bulunurken, üçünün durumu ağır, altı kişi de hafif yaralı.

Saldırının sebebi henüz netlik kazanmadı. Alman makamlar olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.