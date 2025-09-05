Almanya’da bıçaklı saldırı: Öğretmen ağır yaralandı

Almanya’nın batısındaki Essen kentinde bulunan bir meslek okulunda bıçaklı saldırı gerçekleşti. Polis, olayda bir öğretmenin yaralandığını ve şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.



Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması sırasında polisin ateşli silah kullandığı ve saldırganın yaralandığı bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON



Essen’deki BIB Meslek Okulu çevresinde “geniş çaplı operasyon” yürütüldüğünü duyuran polis, çok sayıda güvenlik görevlisinin bölgede görev aldığını ifade etti.

ÖĞRETMEN AMELİYATA ALINDI



Alman Bild gazetesinin aktardığına göre, saldırıya uğrayan kişinin karnından bıçaklanan bir kadın öğretmen olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.



BIB Meslek Okulu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre kurum; beslenme, ev ekonomisi, sosyal hizmetler ve sağlık alanlarında eğitim veriyor.

Yetkililer, saldırganın kimliği, mağdurun kişisel bilgileri veya olayın olası motivasyonuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.