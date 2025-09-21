Almanya'da binlerce kişi iklim için sokakta

Küresel iklim eylem gününün bir parçası olan gösterilerde, özellikle Wadden Denizi Ulusal Parkı yakınındaki Borkum’da planlanan yeni doğalgaz projesi hedef alındı.



Protestocular, hükümeti iklim krizini derinleştirmekle suçlarken, “İklim krizi dünyada yaşamları yok ederken, hükümet bunu körüklemeye devam ediyor” mesajı verdi.

EKONOMİ BAKANI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Gösterilerde en çok Ekonomi Bakanı Katherina Reiche eleştirildi. Hükümetin, 2030’a kadar 20 gigawatt kapasiteli doğalgaz santralleri kurma planı, kömürden çıkış ve yenilenebilir enerjinin yetmediği durumlarda yedek kaynak sağlama gerekçesiyle savunuluyor.



Aynı gün Kenya Nairobi, Endonezya Cakarta ve Avustralya’nın Sydney şehri de dahil olmak üzere dünyanın birçok noktasında benzer iklim protestoları gerçekleştirildi.