Almanya'da bir ilk: Aktivistlere 400 bin euro para cezası

Almanya'da ilk kez iklim aktivistlerine yönelik bir mahkeme kararı, yüksek tazminat miktarı ve emsal karar olma özelliği ile dikkat çekti.

Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi, 13 Temmuz 2023'te Hamburg Havalimanında gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle 10 iklim aktivisti hakkındaki davada kararını duyurdu.

Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi, Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın söz konusu eylem nedeniyle uğradığı zararın tazmini talebiyle açtığı davada, "Son Nesil" grubu üyesi iklim aktivistlerini 403 bin 137 euro para cezasına çarptırdı. İlk kez bu kadar ağır bir tazminata hükmeden Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi, bu miktarın ödenmemesi durumunda iklim aktivistlerinin mal varlıklarına el konulmasına ya da 2 yıla kadar hapis cezasına hükmetti.



700 BİN EUROLUK MAHKEME MASRAFLARINI DA ÖDEYECEKLER

Mahkeme kararına göre, iklim aktivistleri 700 bin euro tutarındaki mahkeme masraflarını da ödemek zorunda.

İklim aktivistlerinin ödeyeceği tazminat miktarının büyük kısmı mağdur yolculara, uçakların ek yakıt tüketimi nedeniyle zarara uğrayan şirketlere, gecikme maliyetlerinin telafisi için yapılacak ödemelerden oluşuyor.

HAMBURG MAHKEMESİNDEN EMSAL KARAR



Aynı gün Düsseldorf Havalimanında gerçekleşen benzer bir eylem ile ilgili dava açmayı planlayan havayolu şirketleri, Hamburg Mahkemesi'nin kararını emsal göstererek adım atacaklarını duyurdu.

Havalimanlarını, tren istasyonlarını veya kamunun kullandığı ortak alanları bloke eden iklim aktivistleri bugüne kadar "bin 700 euroya" kadar para cezası ya da "4 aya kadar" hapis cezası ile cezalandırılıyordu. Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi'nin kritik kararının başka eyaletlerdeki benzer davalar için emsal teşkil etmesi bekleniyor.

AVTİVİSTLERİN HAMBURG HAVALİMANI EYLEMİ

"Son Nesil" grubuna üye iklim aktivistleri, 13 Temmuz 2023'te Hamburg Havalimanı pistline girmiş ve ellerini zemine yapıştırarak eylem yapmıştı.

Uçakların etkin olduğu sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim üzerindeki etkilerine dikkat çekmek isteyen aktivistlerin eylemi nedeniyle uçuşlar iptal olmuş, havalimanındaki operasyonlar yapılamamıştı.

Eylemde Lufthansa Grubuna bağlı şirketlerin de dahil olduğu 5 havayolu şirketinin 8 bin 500 yolcusu etkilenmişti. Hava trafiği durdurulduğu için uçak seferleri iptal olmuştu.

İklim aktivistleri aynı gün Düsseldorf Havalimanında da benzer bir eylem gerçekleştirmişti.