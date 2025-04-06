Almanya’da bir ilk: Aşırı sağcı AfD, seçimin galibi CDU/CSU’yu “yakaladı”

Almanya’da yapılan bir kamuoyu yoklaması, 23 Şubat’taki erken genel seçimde sandıktan birinci çıkan ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon görüşmelerine başlayan Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU’nun oylarının eridiğini ortaya koydu.



Euronews haber sitesinin aktardığına göre, seçmenlerin çoğu, devam eden koalisyon görüşmeleri karşısında duydukları hayal kırıklığını ifade ederken, Bild gazetesinin Pazar Insa anketine göre, seçimde toplam 28,6 oy alan CDU/CSU’nun oy oranı yüzde 24’e geriledi. Bu, muhafazakar kardeş partiler için şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en düşük oran oldu. CDU/CSU’nun 6 puan kaybettiği anketin sonuçlarına göre, seçimi yüzde 20,8’lik oy oranı ile ikinci sırada tamamlayan ancak ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra geleneksel olarak aşırı sağ partilere çekilen “güvenlik duvarı” sebebiyle koalisyon görüşmelerine davet edilmeyen Almanya için Alternatif’in (AfD) oy oranı da yüzde 24 oldu.



“BÖYLE BİR DESTEK KAYBI GÖRÜLMEDİ”



Yeni Sosyal Yanıtlar Enstitüsü (INSA) Başkanı Hermann Binkert, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, bunun “Federal Meclis seçimleri ile hükümetin kurulması arasında geçen süre içinde yaşanan, daha önce görülmemiş bir destek kaybı olduğunu” söyledi.



Anketin sonuçlarına göre, AfD, yapılan son kamuoyu yoklaması ile karşılaştırıldığında oy oranını 1 puan yukarı çekti.



Ankete göre, Almanya’da kurulacak hükümette koalisyon ortağı olmasına kesin gözüyle bakılan SPD’nin oy oranı, seçimde aldığı oranla aynı kaldı. Yüzde 16 ile tarihinin en kötü sonucunu elde eden SPD’nin oy oranı, yapılan son ankette de yüzde 16 oldu. Yeşiller, 1 puan kaybederek yüzde 11’lik oy oranına gerilerken, seçim öncesi hızlı bir ivme yakalayarak Federal Meclis’e girmeye hak kazanan Sol Parti oy oranını 1 puan artırarak yüzde 11’i buldu. Diğer tüm partiler ise yüzde 5’lik seçim barajının altında kalmayı sürdürdü.

