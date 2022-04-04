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Almanya'da bir kişi sahte aşı kartı satmak için 90 kez Covid-19 aşısı oldu

Almanya'da 60 yaşındaki bir kişinin sahte aşı kartı satmak için 90 kez Covid-19 aşısı olduğu öne sürüldü.

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 14:10

Almanya'da bir kişi sahte aşı kartı satmak için 90 kez Covid-19 aşısı oldu

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’nın doğusunda yer alan Magdeburg kentinde bir kişinin aşı kartı satabilmek amacıyla 90 kez corona virüs aşısı olduğu iddia edildi.

60 yaşındaki bir adamın, aşı olmak istemeyen kişilere farklı seri numaralarına sahip aşı kartı satabilmek amacıyla aşıları yaptırdığı öne sürüldü.

DPA'nın haberine göre Alman gizlilik kuralları uyarınca adı açıklanmayan adamın, Saksonya eyaletindeki aşı merkezlerinde aşıları olduğu belirtildi.

Gözaltına alınmayan adamın aşı kartlarının izinsiz verilmesi ve belge sahteciliği nedeniyle soruşturma altında olduğu aktarıldı.

Eilenburg'daki bir aşı merkezine üst üste iki gün corona virüs aşısı olmaya geldiği sırada yakalanan adam ile ilgili cezai işlem başlatılırken, farklı şirketlere ait 90 aşı olan adamın sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

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