Almanya'da bölgesel seçimler yaklaşıyor, göçmenler risk altında

Eylül ayında gerçekleşecek bölgesel seçimlerde, Doğu Almanya 'nın aşırı sağcıların zaferine kesin gözüyle bakılan eski bir komünist eyaletinde, birçok göçmen Almanya için Alternatif (AfD) partisinin tehdit ettiği sınır dışı etme ve yeniden göç ettirme saldırısından korkarak bavullarını toplamaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki hafta, göçmen karşıtı, İslamofobik ve Rusya yanlısı Almanya için Alternatif Partisi'nin, küçük Saksonya-Anhalt eyaletinde tarihi bir zafer kazanması ve ilk kez çoğunluk hükümeti kurması bekleniyor.

Suriye doğumlu kardiyolog Ayman Alyoussef, bu durumdan dolayı büyük bir endişe duyduğunu belirtti. Quedlinburg'un kasabasındaki bir klinikte başhekim olarak görev yapan Alyoussef, yaygın bir duyguyu dile getirerek, "Yabancılara karşı nefretin yayılmasından korkuyorum." dedi.

2014 yılında ülkeye gelen ve şu anda Alman vatandaşı olan Alyoussef, hastalar ve meslektaşları tarafından sıcak karşılandığını ancak bazen sokaklarda düşmanlıkla karşılaştığını, aynı şekilde başörtülü eşi ve kızının da benzer durumlar yaşadığını söyledi.

"Saat 03:00'te kalp krizi geçirerek gelen hastalar oluyor. Onları geçirdikleri akut krizlerden kurtardıktan sonra, bir yabancının onlara yardım ettiğini anladıklarında çok minnettar oluyorlar." diyen Alyoussef, "Ama sokakta, benim kardiyolog olduğumu bilmiyorlar. Beni sadece şehirden yardım alan bir yabancı sanıyorlar. Bu yüzden benim gibi birini burada istemediklerini söylüyorlar. Yaşadığımız sorunlar bundan kaynaklanıyor."

Yurt dışına taşınarak başka ülkelerde yeni birer hayat kuran birçok kişi de benzer deneyimleri ve korkuları paylaşıyor.

Geçtiğimiz hafta, eyalet başkenti Magdeburg'da göçmenler tarafından işletilen yaklaşık 150 restoran, büfe ve berber dükkanı, giderek artan yabancı düşmanlığı ortamını protesto etmek amacıyla geçici olarak kapılarını kapattı.

Mülteci Konseyi destek grubu, birçok göçmenin zaten ırkçılık ve sosyal dışlanmaya maruz kalmasına ek olarak, toplu sınır dışı etme söylentilerinin giderek artan bir korku ve belirsizlik iklimine yol açtığını belirtti.

TOPLUMSAL BÖLÜNME DERİNLEŞİYOR

Altı yıl önce Almanya 'ya gelen ve Magdeburg'da bir bilgisayar tamir dükkanında çalışan 24 yaşındaki Afgan göçmen Rezwaan Talash da aynı duyguları paylaşıyor.

"Hayatımın şu anki gibi devam edip etmeyeceği, beni korkutan ve sürekli aklımı kurcalayan bir soru." dedi Talash.

Aynı zamanda göçmen destek grubunda gönüllü olarak çalışan Talash, "Derneğimizden, seçimlerden sonra burada kalmanın bizim için güvenli olmayabileceği düşüncesiyle Saksonya-Anhalt'tan oldukça fazla sayıda insan yakın zamanda buradan ayrıldı." dedi.

"Burada sakin ve güzel bir hayat kurmak için gösterdiğimiz bütün çabaların yanıp kül olmasını görmek istemiyoruz." diye ekledi Talash.

Eyalet başbakanı olmak isteyen AfD'nin en güçlü adayı Ulrich Siegmund, göreve gelir gelmez yasal statüsü olmayan tüm yabancıları sınır dışı edeceğine söz verdi.

Siegmund, Cumartesi günü bir kampanya etkinliğinde yaptığı açıklamada, partisinin yasadışı olarak burada bulunan kişileri sınır dışı etmek istediğini, sıkı kriterlere dayalı düzenli göçün ise bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

"Pazar günkü seçimden sonra ne olursa olsun, hararetli kampanya söylemleri şimdiden toplumsal bölünmeleri derinleştirdi." dedi sol eğilimli Yeşiller Partisi adayı Mamad Mohamad.

Mohamad yaptığı açıklamada, "Bazen sadece bizimle konuşmak ve soru sormak isteyenler oluyor, ama bazen de yanımızdan geçip hakaret eden veya bize bağıranlar da çıkabiliyor" dedi.

1996 yılında 16 yaşında Suriye'den Almanya'ya gelen Ezidi Kürt Mohamad, "Şehirde seçim kampanyası yaparken her zaman üç veya dört kişilik gruplar halinde dışarı çıkarız." diyerek kendisi ve diğer aktivistlerin her zaman kimlerle konuşup nerede olduklarına dikkat etmeleri ve asla yalnız kalmamaları gerektiğini vurguladı.

GÖÇMEN KARŞITLIĞI DEMOGRAFİK KRİZLERİ TETİKLİYOR

Ekonomistler, AfD'nin göçmen karşıtı kampanyasının, insan kayıplarının yanı sıra, 1990'daki Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana nüfusunun neredeyse dörtte birini kaybetmiş olan küçük devlet için ekonomik bir felaket anlamına geleceği konusunda uyarıyorlar.

Muhafazakar CDU adayı Sven Schulze, "Bugün işgücünden ayrılan her iki kişiye karşılık sadece bir kişi işgücüne katılıyor, Saksonya-Anhalt ve komşu bölgelerin sakinleri bu açığı tek başlarına dolduramaz" dedi.

AfD partisi, demografik krize karşı Alman ebeveynlere bebek bonusu verilmesini ve yurtdışında yaşayan Almanların geri getirilmesini önerdi. Ancak işverenler, halihazırda nitelikli personel bulmak konusunda yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

Talash'ın bilişim mağazasındaki patronu Matthias Herberg, "Birçok insan eyaleti terk ediyor ve mezunların çoğu ideal şartları karşılayamıyor." diyerek Saksonya-Anhalt bölgesinde genç yetenekleri bulma konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Herberg, "İş açısından nitelikli göçmenler, bu açıkları kesinlikle doldurabilirler." diye de ekledi.

Göçmenlerin sınır dışı edilmesi, özellikle binlerce yabancı uyruklu doktor ve hemşirenin çalıştığı sağlık sektörünü de olumsuz etkileyebilir.

Quedlinburg kliniği direktörü Matthias Voth, "Yüksek nitelikli yabancı uyruklu meslektaşlarımız olmadan faaliyetlerimizi sürdüremezdik, hastaneyi kapatmak zorunda kalırdım." dedi.

Alyoussef ise şu anda yaşadıkları bölgede kalmak istediğini ancak her ihtimale karşı başka bir yere taşınma seçeneklerini de açık tuttuğunu belirtti.

"Benim ve ailemin Alman pasaportu var, her yerde çalışabilirim; sadece Saksonya-Anhalt'ta veya diğer eyaletlerde değil, başka ülkelerde de." diyen Alyoussef, "Eğer yaşadığımız yerde nefretin yayıldığını hissedersem, o zaman buradaki işimiz biter." diye ekledi.