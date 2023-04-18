Almanya'da cadde satın alan Türk 3 Mayıs'a kadar süre verdi: Ödeme yapmazsanız yolu kullanamazsınız

Almanya'nın Rhein-Pfalz eyaletine bağlı Zweibrücken şehrinde Siebenpfeiffer caddesinde yaşayanlar, bir sabah posta kutularında buldukları tebligat karşısında şaşkına döndü.

Kendisini caddenin yeni sahibi olarak tanıtan Yıldırım S. isimli kişi, mahalle sakinlerine 3 Mayıs'a kadar süre verdi ve bu tarihe kadar kendisine caddeyi kullanmak için fiyat teklifi yapılmasını istedi.

Mahalle sakinleri ilk olarak bunu "1 Nisan şakası" zannetse de gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Bölgenin geliştiği 90'lı yıllarda ortaya çıkan bu cadde, özel mülkiyet olarak kalmıştı.

Yıldırım S., 21 Temmuz 2022 tarihinde 2 bin 500 euro ücret karşılığında 1588/11 numaralı parseli, yani Siebenpfeiffer caddesini satın aldı.