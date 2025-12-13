Almanya'da caddeye acil iniş yapan küçük uçak trafik levhasına çarptı
13.12.2025 00:01
İHA
Almanya'nın Mannheim kentinde motor arızası veren küçük uçağın acil iniş yaptığı caddede trafik levhasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Almanya'nın Mannheim kentinde motor arızası veren küçük uçak, trafik akışının olduğu caddeye acil iniş yaptı.
Diamond DA 40 D Star tipi uçak, Mannheim-Neuostheim Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra arıza verdi. Uçağın pilotu, yerleşim yerlerinin arasında kalan Hauptfeuerwache (Ana İtfaiye) yakınlarındaki boş bir alana zorunlu iniş yapma kararı aldı.
Görgü tanıkları, uçağın iniş sırasında park halindeki iki aracın arasından son anda geçerek caddeye ulaştığını, bir süre sürüklendikten sonra trafik levhasına çarptığını aktardı.
Uçaktaki arızanın nedeni araştırılıyor.
Kazada, uçakta bulunan 3 kişi yaralandı. Yetkililer, büyük bir felaketin kıl payı atlatıldığını belirtti. Kaza nedeniyle Neckarauer Caddesi'nden şehir merkezine giden trafik akışı tamamen durduruldu.
Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Federal Uçak Kazası Soruşturma Dairesi (BFU) yetkilileri olay yerine gelerek detaylı incelemelere başladı.