Almanya'da caddeye acil iniş yapan küçük uçak trafik levhasına çarptı

Almanya'nın Mannheim kentinde motor arızası veren küçük uçak, trafik akışının olduğu caddeye acil iniş yaptı.



Diamond DA 40 D Star tipi uçak, Mannheim-Neuostheim Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra arıza verdi. Uçağın pilotu, yerleşim yerlerinin arasında kalan Hauptfeuerwache (Ana İtfaiye) yakınlarındaki boş bir alana zorunlu iniş yapma kararı aldı.



Görgü tanıkları, uçağın iniş sırasında park halindeki iki aracın arasından son anda geçerek caddeye ulaştığını, bir süre sürüklendikten sonra trafik levhasına çarptığını aktardı.