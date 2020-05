Almanya'da camilerin çoğu 9 Mayıs'ta açılıyor

Ülkedeki büyük İslami cemaatlerin oluşturduğu Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi'nce (KRM) yayımlanan bildiride, camilerin açılmasının belirli şartlara bağlandığı ve bu kurallara uyulması gerektiği belirtildi.



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) gibi büyük teşkilatların camilerinde 9 Mayıs'tan itibaren ilk aşamada sadece sabah, öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek ve mukabeleler, camilerde günlük olarak saat 12.30’da okunabilecek.



Bu aşamada camilerde, cuma ve teravih namazları ise ikinci bir karara kadar kılınamayacak.



Konuyla ilgili hazırlanan afiş, bilgi broşürü ve kamu spotu pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak.



KARAR MEMNUNİYETLE KARŞILANDI



KRM tarafından yapılan yazılı açıklamada, federal düzeyde ibadethanelerin belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla açılabilecek olması kararının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.



KRM Sözcüsü Burhan Kesici, ibadet etmenin inançlarının bir gereği olduğunu belirterek, insan hayatını ve sağlığını korumak amacıyla alınan kararlara uyulması gerektiğini ifade etti.



Kesici, insanlığı tehdit eden bu salgının bir an önce sona ermesi için dua ettiklerini de belirtti.



16 MADDELİK KURAL LİSTESİ GÖNDERİLDİ



İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün imzasıyla, Almanya'daki teşkilatlarının bölge başkanlarına "Koronavirüs ve Normalleşme Süreci" konulu bir yazı ve camilerde uyulması gereken 16 maddelik kural listesi gönderildi.



Ergün tarafından kaleme alınan yazıda, camilerin açık olduğu durumlarda, Kovid-19'la mücadelede elzem olan kurallara hassasiyetle riayet edilmesi istendi.



Hazırlanan listede uyulması gereken bazı kurallar şu şekilde sıralandı:



"1,5 metre mesafe kuralına cemaatle kılınacak namazlar da dahil camilerimizin tüm ortamlarında riayet edilmesi.



Camiye gelen kişilerin isimlerinin 1 ay arşivlenmek üzere kayıt altına alınması.



Abdesthane ve tuvaletlerin kapalı tutulması, bu nedenle her bir kişinin evden abdestli olarak gelmesi, camiye girmeden önce ağız maskesinin kullanılması ve camide kalındığı sürece maskenin çıkartılmaması.



Herkesin Kur'an ve seccadesini evden getirmesi."



Listede, camilere girişte ellerin dezenfekte edilmesi, camilerdeki tesbih ve ayakkabı keratalarının toplanılması, camilerin detaylı olarak dezenfekte edilmesi ve her vakitten sonra havalandırılması, lokallerin kapalı tutulması, toplu zikir ve salavatların yapılmaması, 12 yaşından küçük çocuklar ile hastalık semptomları olanların camilere gelmemesi, camilerde nikah veya sünnet gibi toplu etkinliklerin yapılmaması gerektiği belirtilerek, tüm bu konularda din görevlilerin cemaati bilgilendirilmesi istendi.



SOSYAL HAYATIN NORMALLEŞMESİ SÜRECİ BAŞLADI



Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan görüşme sonrası sosyal hayatın normalleşmesine geçiş süreci başlatılması kararı alınmıştı.



Ayrıca dini cemaat temsilcileriyle yapılan değerlendirmeler doğrultusunda belirli şartların yerine getirilmesi şartıyla, ülkedeki ibadethanelerin her eyalette farklı tarihlerde açılabileceği kararı alınmış, bu süreçte her eyalet için farklı tarihler belirlenmişti.



Almanya'daki Müslümanların büyük çoğunluğunu temsil eden KRM'ye bağlı bulunmayan camilerin ise eyaletlerde alınan farklı tarihlere bağlı olarak müstakil olarak ibadete açılabileceği kaydedildi.