Almanya'da çarpıcı istismar raporu: Başpiskoposlukta 1945'ten beri en az 226 çocuk istismara uğradı

Cinsel İstismarı Araştırma Bağımsız Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, 43'ü Katolik din adamı olmak üzere 51 şüphelinin en az 449 suç işlemiş olabileceği bildirildi.



Avukat Hendrik Schneider tarafından hazırlanan yaklaşık 800 sayfalık çalışmada, 1945-2019 yıllarında en az 226 çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı, bu suçların 3 bin 53 kez işlendiğinin tahmin edildiği, çok az failin mahkum olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, “Kimi durumlarda, bir ya da birden fazla mağdur aleyhine işlenen suç dizileri söz konusu olup, yalnızca mağduriyet süresi ve haftalık ya da aylık sıklık gibi bilgiler mevcuttu. Bu bilgiler temel alınarak yapılan bir projeksiyonda, 51 kişiye atfedilebilecek toplam suç sayısı 3.053 olarak hesaplanmıştır" ifadelerine yer verildi.



Alman basınında yer alan haberlere göre, Würzburg Piskoposu Franz Jung, bu dönemde kendi piskoposluğunda çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddetin boyutunun dehşet verici olduğunu kaydetti.



2018'den bu yana görevde olan Jung, bu suçtan etkilenenlerin haklarının yeterince korunmamasını eleştirerek, "Bu, hem utanç verici hem de şok edici." ifadesini kullandı.



Jung'un selefi emekli piskopos Friedhelm Hofmann, yaptığı açıklamada, 2004-2017 yıllarında görev aldığı dönemdeki hataları kabul etti.



Hofmann, "Mağdurlara yeterli ilgi gösterilmediği, saldırı ihbarlarının yeterince hızlı takip edilmediği ve faillerin yeterince tutarlı şekilde adalete teslim edilmediği vakalar için içtenlikle özür dilerim." açıklamasında bulundu.

Jung, “Kişisel görüşmelerde mağdurlar, hayat hikâyeleriyle bana tekrar tekrar gösterdiler ki, kilise ve sorumluluk sahipleri büyük ölçüde başarısız olmuş, İncil’in özgürleştirici mesajını çarpıtmışlardır. Cinsel istismar, kilise ortamında insanlara yapılanların acısını hala çekenler olduğu sürece iyileşmeyen kalıcı bir yaradır" dedi.



Öte yandan, Almanya genelindeki çok sayıda piskoposluğun, istismar vakalarıyla ilgili raporlar hazırladığı ve etkilenenler için danışma konseyleri ve komisyonlar kurduğu bildirildi.