Almanya'da çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

Almanya'da hükümetin tarım politikalarını kınamak ve sürdürülebilir bir tarım politikası geliştirilmesi için binlerce çiftçi Federal Meclis Binası önünde toplandı.



Üzerlerinde "Organik ürünlere vergi olmasın", "Holdinglerin gücü yerine demokrasi", "Artık yeter", "Tarım endüstrisi yerine çiftlikler", "Geleceğe açığız, gen teknolojisine karşıyız" ve "Doğaya karşı savaşı durdurun" yazan pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, şehir merkezinde yürüyüş yaptı.



Hükümetin tarım politikasının değişmesini ve sürdürülebilir olmasını isteyen çiftçiler, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçime atıfta bulunarak, "Cesaretli Tarım Politikasını Seçin" yazılı pankart taşıdı.



Çiftçilik yapan ve Genç Çiftçiler Derneğinde çalışan Antje Hollaender, AA muhabirine, Berlin'deki gösterinin tarımda bir dönüşüm yapılması amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Tarım politikası son yıllarda pek önemsenmedi. Küçük çiftlikler için çok fazla bir şey yapılmadı." dedi.



Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasına da karşı olduklarını ifade eden Hollaender, küçük çiftliklerin haklarının korunmasından yana olduklarını kaydetti.



Hollaender, büyük şirketlerin çok yüksek kazançlar elde ettiğini anlatarak, "Asgari geçim düzeyinde çalışıyoruz veya ürünlerimizi üretim maliyetinin altında satmak zorundayız." dedi.



Üretim maliyetinin altında gıda alımının kanunen yasaklanması çağrısında bulunduklarını aktaran Hollaender, "Holdinglerin ve süpermarketlerin pazar gücünün sınırlandırılması ve küçük çiftçilerin haklarının güçlendirilmesi istiyoruz." diye konuştu.