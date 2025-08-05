Almanya'da "Çin ajanları" skandalı: Milletvekili danışmanlığına kadar yükselmiş

Almanya'nın Dresden kentinde başlayan "Çin ajanları" davasında, Alman vatandaşlığı sahibi 44 yaşındaki Jian Guo'nun, 2002 yılından bu yana Çin istihbaratı için çalıştığı öne sürülüyor.

Guo ayrıca, 2019-2024 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olan Krah’ın Brüksel ofisinde görev yaptığı dönemde dahi Çin’e bilgi aktarmaya devam etmiş.



Savcılığa göre Guo, aralarında son derece hassas içeriklerin de bulunduğu 500’den fazla belgeyi Pekin'e iletti. Guo'nun ayrıca Avrupa Parlamentosu’ndaki kararlar ve tartışmalar hakkında da bilgi sızdırdığı iddia ediliyor.

Guo’nun, Çinli bir başka şüpheli casus olan 39 yaşındaki Yaqi X.’in yöneticiliğini yaptığı da savcılığın tespit ettiği bilgiler arasında.

HEDEFİNDE SİLAH ŞİRKETLERİYLE BAĞLANTILI KİŞİLER VARDI

Yaqi X., Leipzig Havalimanı’na lojistik hizmeti sunan bir firmada çalışıyordu ve Guo’ya savunma ekipmanı taşıyan uçuşlar ile Alman silah şirketleriyle bağlantılı kişilere dair bilgiler sağlamakla suçlanıyor. Medyada çıkan haberlere göre, hedefte özellikle Leopard tanklarını üreten Rheinmetall şirketi vardı.



Suçlamalara göre, Yaqi X.'in sağladığı bilgiler Alman ordusunun (Bundeswehr) kapasitesi, askeri hareketliliği ve Almanya’nın dış politika hedefleriyle ilgili hassas içerikler barındırıyor.

ÇİNLİ MUHALİFLERİ DE İZLİYORDU

Guo’nun ayrıca, Çinli muhalifleri izlemek ve AfD içinden bazı siyasetçileri takip etmekle suçlandığı da bildirildi. Sosyal medyada Çin karşıtı gibi davranarak rejim muhalifleriyle temas kurduğu iddia ediliyor.



Her iki sanık da geçen yıl tutuklanmıştı. Guo’nun avukatı müvekkilinin istihbaratla ilgili herhangi bir somut bilgi aktarmadığını savunarak suçlamaları reddetti ve gözaltı zamanlamasının, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleriyle bağlantılı olabileceğini ima etti. Ancak Guo’nun bazı temaslarının istihbaratla bağlantılı olabileceğini de kabul etti.



Yaqi X.’in avukatı ise müvekkilinin Guo ile popüler bir Çin uygulamasında tanıştığını, kısa bir romantik ilişkileri olduğunu, ancak Guo’nun bir ajan olduğundan habersiz olduğunu ve askeri hareketlilikle ilgili bilgi istemesiyle şüphe duymaya başladığını ifade etti.

AŞIRI SAĞCI VEKİL HALA GÖREVDE

Skandalların odağındaki Krah, Nazi SS birliğinin suçlarını küçümseyen açıklamaları sonrası AfD'nin Avrupa Parlamentosu aday listesinden çıkarılmış ancak bu yılki Almanya seçimlerinde partiye geri alınmıştı. Şu an AfD milletvekili olarak görev yapıyor.



Krah’ın ayrıca, Avrupa Parlamentosu'ndaki görev süresinde kara para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla da Dresden Savcılığı tarafından soruşturulduğu bildirildi. Krah ise tüm suçlamaların siyasi olduğunu söyleyerek reddetti.



Davanın Eylül ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor ve Maximilian Krah’ın da tanık olarak mahkemeye çağrılması bekleniyor.