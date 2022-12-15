Almanya'da çocuk hastanelerinde yoğunluk

Almanya'da solunum yolu rahatsızlıklarındaki aşırı artış nedeniyle çocuk hastanelerinin çoğunun kapasitesinin dolduğu belirtildi.

Almanya'da çocuk hastanelerinde yoğunluk

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Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, solunum yolu hastalığı olan RSV virüsü salgını nedeniyle özellikle bakım hastanelerinde yoğunluk yaşandığı, çoğu hastanenin yatılı hasta kabul edemediği, bazı hastaların ise uzak mesafedeki başka hastanelere nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, yoğunluğun devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Ülkede soğuk havanın da etkisiyle yaklaşık 9,5 milyon kişinin hasta olduğu vurgulanan açıklamada, birçok klinikte ameliyatların iptal edildiği, bazı ilaçların eczanelerde bulunmasında güçlük yaşandığı ifade edildi.

Kovid-19 koruma tedbirleri çerçevesinde kullanılan maske zorunluluğunun kaldırılması, solunum yolu hastalıklarının artışının önemli bir nedeni olarak gösteriliyor.

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