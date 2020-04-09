Almanya'da Corona virüs nedeniyle 7 Türk daha hayatını kaybetti

Almanya'da, yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 7 Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 09.04.2020 - 20:50

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Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Hannover ve Frankfurt bölgesinde 7 Türk, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerden bazılarının aile bireylerinin de yeni tip Corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 49'a yükseldi.

Ülkede yeni tip Corona virüs vaka sayısı yaklaşık 115 bin 104'e, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 431'e çıktı.

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