Almanya'da Corona virüs nedeniyle 7 Türk daha hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı 09.04.2020 - 20:50
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Hannover ve Frankfurt bölgesinde 7 Türk, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerden bazılarının aile bireylerinin de yeni tip Corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 49'a yükseldi.
Ülkede yeni tip Corona virüs vaka sayısı yaklaşık 115 bin 104'e, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 431'e çıktı.