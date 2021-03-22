Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları uzatılabilir

Almanya'da pazartesi günü yapılması planlanan federal hükümet ile eyalet hükümetlerinin temsilcilerinin corona virüs salgını ile ilgili önlemleri görüşeceği toplantı öncesinde Başbakan Angela Merkel'in kapanma önlemlerinin uzatılmasından yana olduğu öğrenildi.



Basına yansıyan karar taslağına göre, Merkel Almanya'da geçerli olan kapanma önlemlerinin Nisan'a kadar uzatılmasını istiyor.

Önlemlerin ne kadar süre yürürlükte kalacağına ilişkin net bir tarih ise belirlenmedi.

Tasarının yürürlüğe girebilmesi için eyalet temsilcileri tarafından onaylanması gerekiyor.

Tasarıya göre, Almanya'da "katı koruyucu önlemleri ve bir test konseptiyle kamusal yaşamın bireysel alanlarını açmak için" eyalet ve bölgelere "zamanla sınırlı model projeleri" geliştirme imkanının verilmesi de öngörülüyor. Ancak tasarıda genel açılma adımlarına yer verilmiyor.

100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN VAKA SAYISI 100'Ü AŞTI

Almanya son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni tip Covid-19 vaka sayısı 100'ü geçti.



Ülkede önceki gün 99,9 olan haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı dün 103,9’a yükseldi. 21 Şubat’ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 60 olarak tespit edilmişti.

Almanya'da yaklaşık iki hafta önce "hafif gevşeme" adımları yürürlüğe girmişti.



Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri toplantıda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının üç gün üst üste 100’ün üzerine çıkması durumunda yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.



Almanya’da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı.

Bu artışın, Covid-19’un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.