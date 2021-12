Almanya'da Covid-19'a bağlı 2 günlük can kaybı bine dayandı

Almanya'da Covid-19 bağlı can kaybı sayılarında rekor seviyelere ulaşıldı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkede dün, 529 kişinin bugün ise 465 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece Almanya'da 2 günde toplam 994 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



Ülkede son 24 saatte, 70 bin 611 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 6 milyon 362 bin 232 kişiye ulaştı. Covid-19 nedeniyle son 24 saate 465 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da, toplam can kaybı sayısı 104 bin 512'ye yükseldi.



Yedi günde, her 100 bin kişi başına yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri ise 422,3 olarak belirlendi.



Hastanelerdeki, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerindeki vaka oranının yüzde 5,69 olduğu ve bu sayının 6 üzerine çıkması halinde, salgına karşı yeni önlemlerin uygulanacağı öğrenildi. Bu artış yaşanırsa, Covid-19'a karşı aşılanmış veya hastalığı geçirmiş kişilerden de negatif PCR testi istenecek.



Almanya'da hastanelerin yoğun bakım servislerinde Covid-19 nedeniyle 4 bin 950 hastanın bulunduğu ve bu hastalardan 2 bin 723' ünün solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi. Ülke genelindeki yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı ise yüzde 87,99 olarak açıklandı.



Almanya'da 26 Aralık 2020'den itibaren, 129 milyon 593 bin 970 Covid-19 aşısı yapıldı. Halkın yüzde 72.2'sinin en az 1 kez, yüzde 69.2'sinin 2 kez ve yüzde 18,7'sinin 3 kez aşı olduğu belirtildi.