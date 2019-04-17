Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Hamburg Kriminal Dairesine bağlı polisler tarafından DAEŞ'e üye olmakla suçlanan 28 yaşındaki Volkan L'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Volkan L'nin Kasım 2013'te DAEŞ'e katılmak için Almanya'dan Suriye gittiği, şahsın burada askeri eğitim aldığı ve Mart 2014'te Almanya'ya dönerek örgüte üye kazandırmak için çalıştığı ifade edildi.
Ayrıca şüphelinin, 2014'te bir kişinin o dönemde DAEŞ bölgesine gitmesine yardımcı olduğu kaydedildi.
Volkan L'nin bugün tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.
Almanya'da DAEŞ operasyonu: 1 gözaltı
Anadolu AjansıDünya
Almanya'nın Hamburg kentinde terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Alman vatandaşı Volkan L. gözaltına alındı.
Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Hamburg Kriminal Dairesine bağlı polisler tarafından DAEŞ'e üye olmakla suçlanan 28 yaşındaki Volkan L'nin gözaltına alındığı belirtildi.