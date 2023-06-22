Almanya'da dolu yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Almanya'da özellikle Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Hessen eyaletlerinde aşırı yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, yollar göle döndü. Ayrıca araçların üzerine ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve bazı yerlerde tenis topu büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara neden oldu.



Özellikle büyük şehirlerde itfaiye ve polis merkezlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ihbar telefonu geldiği belirtildi.

FIRTINA GECE BOYUNCA SÜRECEK



Alman Meteoroloji Servisince, Lambert ismi verilen fırtınanın kuzeye doğru devam ettiği ve gece boyunca süreceği belirtildi.



Özellikle bazı bölgelerde gece boyunca su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.

