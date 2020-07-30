Almanya'da dört kişiden biri göçmen kökenli

Almanya'da halkın yaklaşık dörtte birinin göçmen kökenli olduğu açıklandı. Federal İstatistik Dairesi, halkı temsil eden küçük bir kesimde sık aralıklarla yapılan nüfus sayımı Mikrozensus'a göre, 2019 itibarı ile Almanya'da 21 milyon 200 göçmen kökenli bulunduğunu duyurdu. Almanya'da bu kavram, kendi Alman olarak doğmayanları veya ebeveynlerinden biri doğuştan Alman olmayan bireyleri tanımlamakta kullanılıyor.



Federal İstatistik Dairesi, bu son rakamın nüfusun yüzde 26'sına tekabül ettiğini ve önceki yıla oranla bu istatistikte yüzde 2,1 artış olduğunu kaydetti. Bu artış, göçmen kökenlilerin 2011 yılından beri kaydedilen en düşük büyüme oranına tekabül ediyor.



2019 yılında Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerden yüzde 52'sinin Alman vatandaşı olduğu, yaklaşık yüzde 48'nin de yabancı bir ülke vatandaşı olduğu bildirildi.



Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin yüzde 85'lik büyük bir bölümü, kendi Almanya'ya göç etmiş olanlardan oluşuyor. Alman vatandaşlığına geçmiş göçmen kökenlilerden, ülkeye bizzat kendi göç etmiş olanların oranıysa yüzde 46. Bu, göçmen kökenli bir aileden gelip de kendinin bir göç geçmişi bulunmadığı anlamına geliyor.



ÜÇTE İKİSİNİ AVRUPALI GÖÇMENLER OLUŞTURUYOR



Göçmen kökenlilerin yüzde 65'ini yani yaklaşık üçte ikisini, bir Avrupa ülkesinden göç edenler, onların çocukları veya torunları oluşturuyor. Söz konusu 13 milyon 800 bin Avrupa kökenli göçmenin 7 milyon 500 bini Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelenler. Bütün göçmen kökenlilerden 4 milyon 600 binini Asya'dan gelenler oluştururken, 3 milyon 200 binini Ortadoğulular, bir milyonunu da Afrika ülkelerinden gelen göçmenler oluşturmakta. Almanya'daki 600 bin kadar göçmen kökenlinin de Kuzey, Orta veya Güney Amerika ülkelerinden geldiği bildiriliyor.



Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin geldiği ülkelere bakıldığında ise ortaya çıkan tablo şöyle: İlk sırada bütün göçmen kökenlilerin yüzde 13'ünün geldiği Türkiye, ikinci sırada yüzde 11 ile Polonya, üçüncü sırada da yüzde 7 ile Rusya Federasyonu bulunuyor.



Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin önceki verilerine göre, 2018 yılı itibarı ile ülkede yaşayan Türkiye kökenlilerin sayısı da 2 milyon 769 bin olarak verilmişti.



ALMANYA'NIN GÖÇMENE İHTİYACI VAR



Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Vakfı Bilirkişi Konseyi (SVR), halihazırda yaşanan korona pandemisine rağmen demografik gelişimin de gösterdiği gibi nüfusun yaşlandığı ve azaldığı, bu nedenle Almanya'nın göçmene ihtiyacı olduğunu vurguladı.

SVR Başkanı Petra Bendel, korona ile mücadelede önemi daha da öne çıkan temizlik, depolama, gıda üretimi, yaşlı ve hastalara bakım sektörü gibi alanlarda diğerlerine oranla çok sayıda göçmen kökenlinin çalıştığını hatırlatarak, gelecekte daha çok kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Almanya'nın bu sene mart ayında yürülüğe giren kalifiye göçmen alma yasasının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Bendel, göçmen alımına dair başka yollara da başvurulması gerektiğini hatırlattı ve meslek eğitiminde ortak projeler yürütülmesi veya gelmek isteyen kalifiye göçmenlere geçici vize gibi uygulamalara dikkat çekti.

