Almanya’da eğitim krizi: Almanca bilmeyen öğrencilere kapılar kapanabilir

Almanya, dil bilmeyen göçmen öğrencilere sınırlama getirebilir.

Eğitim Bakanı Karin Prien, Almanca bilmeden eğitim sistemine giren çocuk sayısının giderek arttığına dikkat çekti. Prynne, göçmen kökenli öğrenciler için okullarda bir kota uygulanması olasılığını açık bıraktı, önemli olanın çocukların okula başladıklarında Almanca bilmeleri olduğunu söyledi.

Prien'in açıklamaları iktidar koalisyonu içinde bile tepkilere neden oldu. Alman WELT televizyonuna konuşan Prynne, kota fikrini okullar için “olası bir model” olarak tanımladı ve Danimarka'da kullanılan sisteme atıfta bulundu.

Eğitim bakanı, "İster yüzde 30 ister yüzde 40 olsun, diğer ülkelerin deneyimlerine bakmanın her zaman mantıklı olduğunu düşünüyorum. Önemli olan çocukların okula başladıklarında Almanca konuşabilmeleridir" diyerek Almanca bilmeden eğitim sistemine giren çocukların sayısındaki artışa dikkat çekti.

4 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN TEST İSTİYORLAR

Bakan ayrıca, Almanya'da göçmen kökenli olmayan “her zaman var olan ailelerde” bile dil ve gelişim sorunlarına değindi ve bunun ebeveynlerin davranışlarındaki değişikliklerden kaynaklandığını söyledi.

Prien, BILD'e verdiği bir başka mülakatta da çocukların artık sahip olmadığı ayakkabı bağcığı bağlama, bisiklete binme ya da yüzme gibi becerilere atıfta bulundu. İktidardaki koalisyon, 4 yaşındaki çocuklar için ülke genelinde zorunlu bir dil ve gelişim testinin uygulanmasını destekliyor