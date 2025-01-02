Almanya'da erken seçim kararı FETÖ'cüleri endişelendirdi

Firari FETÖ üyelerinin gizlenmek için en fazla tercih ettiği Avrupa ülkesi Almanya güvenli liman olmaktan çıkabilir.



Güvenlik kaynakları Almanya'daki son siyasi çalkantının ardından alınan seçim kararı ve sonrasında aşırı sağın güç kazanması ihtimalinin örgütte paniğe neden olduğunu belirtiyor.



DÖRTTE BİRİ ALMANYA'DA YAŞIYOR



FETÖ'nün Avrupa Sorumlusu Ayhan Aymaz'ın, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin planlayıcılarından Adil Öksüz'ün ve Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin dörtte birinin Almanya'da yaşadığını belirten güvenlik kaynaklarına göre örgüt "mahrem yapılanma" adı verilen taktiği uygulamaya devam ediyor.

ÖRGÜT MENSUPLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMÜYORLAR



Buna göre firari olarak Almanya'da yaşayan eski asker ve polis FETÖ üyeleri, diğer örgüt mensuplarıyla görüştürülmüyor, sadece "Mahrem Abiler" kanalıyla ihtiyaçları gideriliyor.



Örgütün özellikle polis ve asker kökenli mensuplarının Alman vatandaşlığı sürecini önemsediğini vurgulayan güvenlik kaynaklarına göre, Fethullahçı Terör Örgütü yöneticileri aşırı sağın güçlenmesi ile vatandaşlık işlemlerinin engellenmesinden endişe duyuyor.



"VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNE HIZ VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Almanya'da 21 Aralık tarihinde bir göçmen tarafından gerçekleştirilen Noel Pazarı saldısırının ardından göçmen karşıtı protestoların hız kazandığını belirten güvenlik kaynakları, örgütün vatandaşlık işlemlerine hız vermeye çalıştığını belirtiyor.



Güvenlik kaynaklarına göre FETÖ mensupları Suriye'deki gelişmelerin ardından Avrupa ülkelerinden göçmenlerin geri gönderilmesine dönük planlar nedeniyle büyük endişe yaşıyor...

