Almanya'da eyalet başbakan yardımcısı otelde ölü bulundu

Almanya 'nın Bavyera eyaleti, başbakan yardımcısının şüpheli ölümüyle sarsıldı.

Alman basınının güvenlik birimlerine dayandırdığı haberlere göre, Özgür Seçmenler (Freie Wähler) Partisi Genel Başkanlığını da yürüten 55 yaşındaki muhafazakar siyasetçi Hubert Aiwanger Berlin 'de bulunan Neuer Fritz Oteli'nde ölü bulundu.

Aynı zamanda eyaletin Ekonomi Bakanı da olan Aiwanger'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aiwanger'in, partisinin Berlin'deki başkent temsilciliğinin açılışına katılmasının beklendiği ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle etkinliğe katılmadığı ve konakladığı otelde gittiği belirtildi.