Almanya'da eyalet başbakan yardımcısı otelde ölü bulundu
05.11.2026 03:38
Muhafazakar siyasetçi Hubert Aiwanger 55 yaşındaydı.
Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger, Berlin'de kaldığı otelde öldü.
Almanya'nın Bavyera eyaleti, başbakan yardımcısının şüpheli ölümüyle sarsıldı.
Alman basınının güvenlik birimlerine dayandırdığı haberlere göre, Özgür Seçmenler (Freie Wähler) Partisi Genel Başkanlığını da yürüten 55 yaşındaki muhafazakar siyasetçi Hubert Aiwanger Berlin'de bulunan Neuer Fritz Oteli'nde ölü bulundu.
Aynı zamanda eyaletin Ekonomi Bakanı da olan Aiwanger'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aiwanger'in, partisinin Berlin'deki başkent temsilciliğinin açılışına katılmasının beklendiği ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle etkinliğe katılmadığı ve konakladığı otelde gittiği belirtildi.
Hubert Aiwanger, 2018'den beri eyalet başbakan yardımcılığını yürütüyordu.
2006'da Özgür Seçmenler Partisi'nin Bavyera eyalet başkanlığına seçilen Aiwanger, 2010'da partinin federal başkanlığını da üstlendi. 2008'de ilk kez Bavyera Eyalet Meclisine giren Hubert Aiwanger, 2018'deki eyalet seçimlerinin ardından Bavyera Ekonomi, Eyalet Kalkınma ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildi ve eyalet başbakan yardımcılığı görevini üstlendi.
Muhafazakar çizgisiyle tanınan siyasetçi, özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) kararlarına yönelik eleştirel tutumuyla dikkat çekiyordu.