Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen bir festivalde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Kimliği belirsiz saldırganı arama çalışmaları ise hala devam ediyor.

Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Polis yetkilileri, "Hem mağdurlar hem de tanıklar şu anda sorgulanıyor. Polis şu anda büyük bir ekiple faili arıyor" açıklamasında bulundu.

Failin özellikle kurbanlarının boğazlarını hedef aldığı aktarıldı.

Solinger Tageblatt gazetesinin haberinde, saldırının Solingen şehrinin 650. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleştiği belirtildi.

3 ÖLÜ, 5'İ AĞIR 8 YARALI

Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 5'i ağır 8 kişinin yaralandığı aktartılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Alman Ajansı DPA’nın da polis çevrelerine dayandırdığı haberde, şüphelinin henüz yakalanmadığı kaydedildi.

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