Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: DAEŞ üstlendi

Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen bir festivalde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Mevcut bilgilere göre, yaşanan saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediği açıklandı. Saldırının şüphelisi yakalandı. Bıçaklı saldırıyı DAEŞ terör örgütü üstlendi.

Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: DAEŞ üstlendi

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Polis yetkilileri, "Hem mağdurlar hem de tanıklar şu anda sorgulanıyor. Polis şu anda büyük bir ekiple faili arıyor" açıklamasında bulundu.

Failin özellikle kurbanlarının boğazlarını hedef aldığı aktarıldı.

Solinger Tageblatt gazetesinin haberinde, saldırının Solingen şehrinin 650. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleştiği belirtildi.

3 ÖLÜ, 5'İ AĞIR 8 YARALI

Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 5'i ağır 8 kişinin yaralandığı aktartılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Saldırının şüphelisi yakalandı.

ZARAR GÖREN TÜRK VATANDAŞI YOK

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün yaşanan saldırıda hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi.

Gelişmelerin Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

Bıçaklı saldırıyı DAEŞ terör örgütü üstlendi.

DAEŞ, saldırının Filistin'deki Müslümanlar için intikam saldırısı olduğunu açıkladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

DÜNYA HABERLERİ

Trump'a suikast girişimi: Gizli Servis çalışanlarına disiplin cezası

Trump'a suikast girişimi: Gizli Servis çalışanlarına disiplin cezası

İsveç'te aşırı sağcılardan Müslüman karşıtı gösteri

İsveç'te aşırı sağcılardan Müslüman karşıtı gösteri

Gazze'de ilaçların yüzde 60'ı tükendi

Gazze'de ilaçların yüzde 60'ı tükendi

İran: “İsrail'den zamanı geldiğinde intikam alacağız"

İran: “İsrail'den zamanı geldiğinde intikam alacağız"

Azerbaycan, Ukrayna'ya insani yardımı sürdürecek

Azerbaycan, Ukrayna'ya insani yardımı sürdürecek

ABD'nin Ukrayna şüphesi: "Kursk'ta uzun süre dayanamayabilir"

ABD'nin Ukrayna şüphesi: "Kursk'ta uzun süre dayanamayabilir"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...