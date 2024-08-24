Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: DAEŞ üstlendi

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Polis yetkilileri, "Hem mağdurlar hem de tanıklar şu anda sorgulanıyor. Polis şu anda büyük bir ekiple faili arıyor" açıklamasında bulundu.

Failin özellikle kurbanlarının boğazlarını hedef aldığı aktarıldı.



Solinger Tageblatt gazetesinin haberinde, saldırının Solingen şehrinin 650. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleştiği belirtildi.

3 ÖLÜ, 5'İ AĞIR 8 YARALI



Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 5'i ağır 8 kişinin yaralandığı aktartılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.



Saldırının şüphelisi yakalandı.



ZARAR GÖREN TÜRK VATANDAŞI YOK

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün yaşanan saldırıda hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi.



Gelişmelerin Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.



SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

Bıçaklı saldırıyı DAEŞ terör örgütü üstlendi.

DAEŞ, saldırının Filistin'deki Müslümanlar için intikam saldırısı olduğunu açıkladı.