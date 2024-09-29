Almanya'da Filistin'e desteğe yasak: "Nehirden denize" sloganı vatandaşlığa engel olacak

Almanya'da, Filistin'e destek amacıyla kullanılan "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanların Alman vatandaşlığı alamayacağı bildirildi.

Almanya'da Filistin'e desteğe yasak: "Nehirden denize" sloganı vatandaşlığa engel olacak

Kuzey Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun haberine göre, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananlar, beğenenler ve yorumlayanlar Alman vatandaşı olamayacak.

Haberde, İçişleri Bakanlığının Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte "Nehirden denize" sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı.

"NEHİRDEN DENİZE" SLOGANININ GEÇMİŞİ

"Nehirden denize" sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. O dönemde Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

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