Almanya'da fırtına can aldı

Almanya'da etkili olan fırtınada 1 kişi öldü. Rhede polisinden yapılan açıklamaya göre, fırtınadan dolayı devrilen ağaç köpeğini gezdiren 64 yaşındaki bir kadının üzerine düştü. Ağacın altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.



Bölgede fırtınanın etkisiyle çok sayıda ağacın devrilmesinden dolayı çok sayıda araç ve evlerin çatıları da zarar gördü.



Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı bölgedeki tren seferlerinde aksaklıkların yaşandığı, bazı seferlerin ise yapılamadığı bildirildi.



Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) de ülkenin kuzeyindeki Emsland bölgesinden Schleswig-Holstein eyaletine kadar rüzgar hızının saatte 130 kilometreye ulaşabileceği, Bremen ve Aşağı Saksonya eyaletinde rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi bulabileceği bilgisini paylaştı.



DWD, insanların mümkün olduğunca evlerinin önüne çıkmamaları, park alanlarına ve ormanlara girmemeleri uyarısında bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin