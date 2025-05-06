Almanya'da Merz dönemi başladı

Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan genel kurulda yapılan gizli oylamada Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin Genel Başkanı Friedrich Merz, ikinci tur oylamaya katılan 618 milletvekilinden 325'inin oyunu aldı.



Oylamada 289 milletvekili "hayır" oyu kullanılırken, 1 milletvekili çekimser kaldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.



Merz, böylece İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya’nın 10. Başbakanı oldu.

Merz, Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından Olaf Scholz'dan görevi devraldı.



Başbakan Merz ve bakanların Federal Mecliste yemin etmesinin ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta devir teslim töreni yapıldı.



Merz, törendeki konuşmasında, Scholz'a son 3,5 yıldır yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.



Başbakanlık makamının yüklendiği sorumluluğun farkında olduğunu belirten Merz, "Ülkemizin sorunlarını kendi çabalarımızla bu Meclis'in içinde çözebileceğimize çok inanıyorum. Ben de kendime güveniyorum." dedi.



Scholz'un milletvekili olarak Mecliste faaliyetlerini sürdüreceğine işaret eden Merz, "Sizinle Alman Federal Meclisi'nde çalışmaktan da mutluluk duyuyorum. Anlaştığımız gibi tavsiyelerinizi ve yardımlarınızı memnuniyetle kabul edeceğim." diye konuştu.



Olaf Scholz da Merz'e yeni görevinde başarılar diledi.



Scholz, Merz'in bugünden itibaren Almanya için özel bir sorumluluk taşıdığını belirtti.



Avrupa'da son yıllarda savaş, enerji krizi, yüksek enflasyon ve son olarak Avrupa'ya uygulanan Amerikan gümrük vergileri gibi sorunlarla uğraştıklarını dile getiren Scholz, "Ayrıca ülkemizi modernize etme ve iklim değişikliğiyle mücadele etme gibi devam eden görevlerle de uğraştık." dedi.



Gelecek yıllarda Federal Şansölyelikte yeni zorlukların yaşanmayacağı bir günün neredeyse olmayacağını öngörmenin zor olmadığını belirten Scholz, "Ama aynı kesinlikle şunu da söylüyorum ki Almanya bu sınavdan geçecek. Çünkü biz bir arada duran, Avrupa'da dostları, dünya çapında ortakları olan bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.



Federal Mecliste 325 milletvekilinin oyunu alarak Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti arasında kurulan hükümette başbakan seçilen Merz, yerel saatle 22.00'de ilk bakanlar kurulu toplantısına başkanlık edecek.



İLK TUR OYLAMADA SEÇİLEMEMİŞTİ

Friedrich Merz, bugün ilk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini alsa da başbakan seçilmesi için gereken 316 oya ulaşmamıştı.



Merz'in eşi Charlotte Merz ile kızları Constanze ve Carola oylamayı tribünden izledi. Eski Başkan Angela Merkel ilk tur oylamada tribünde yer alırken, ikinci tura gelmedi.



Başbakan seçilen Friedrich Merz, oylama sonucu açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı olan Bellevue Sarayı’na gitti.



ATAMA BELGESİNİ ALDI



Burada düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Merz’e "başbakanlığa atama" belgesini verdi. Steinmeier, Merz'i tebrik ederek başarılar diledi.

MECLİSTE YEMİN ETTİ

69 yaşındaki Merz, törenin ardından yemin etmek için meclise döndü.



Burada Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner’in elinde tuttuğu yemin metnini okuyan Merz, yemin ettikten sonra genel kurulda başbakanlar için ayrılan koltuğa oturdu.



Görevine resmen başlayan Merz, yeminin ardından kabinen yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı’na gidecek.



Yeni bakanlar burada Cumhurbaşkanı Steinmeier’den atama belgelerini alacak. Daha sonra meclise dönecek olan bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.



Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat’ta düzenlenen erken genel seçimden 45 gün sonra 9 Nisan’da hükümeti kurmak için koalisyon protokolü üzerinde anlaşmıştı.



Ardından CDU, CSU ve SPD ilgili kurullarda koalisyon protokolüne onay verdikten sonra dün koalisyon protokolü söz konusu partilerin lideri tarafından imzalanmıştı.



23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU partileri ve SPD'nin mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.



Merz'in liderliğindeki muhafazakar kardeş partiler CDU/CSU seçimlerde yüzde 28,5 oy oranı ile birinci olmuştu.



Hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamayan Merz, yüzde 16,4 ile İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kötü performansını gösteren SPD ile ittifak kurma konusunda anlaşmıştı.



DER SPİEGEL: BU, BİR İLK



Öte yandan, Der Spiegel dergisinin aktardığına göre, bu, aynı zamanda Almanya’da bir ilk oldu. Buna göre, koalisyon anlaşmasına varan partilerin başbakan adayı, daha önce hiç bir federal meclis seçimi ve başarılı geçen koalisyon görüşmelerinin ardından seçimin ilk turunda başarısız olmamıştı.

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan seçimi aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oyların yüzde 20,8’ini alarak ikinci sırada tamamlamıştı. CDU/CSU’nun federal meclisteki vekil sayısı 208 olurken, AfD meclise 152 vekil göndermişti. Fakat Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana aşırı sağcı partilere karşı çekilen “güvenlik duvarının” (Brandmauer) da etkisiyle AfD ile koalisyon görüşmesi yapılmamıştı. CDU/CSU, bunun yerine seçimde tarihi bir başarısızlık elde ederek üçüncü sırada yer alan SPD ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.