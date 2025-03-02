Almanya'da giyiniklerin çıplaklar plajına girmesi yasaklandı

Almanya'nın Rostock kentindeki plaj bekçileri, artık çıplaklara özel plajlarda insanların kıyafet giymesini yasaklama yetkisine sahip.



Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan yetkililer, kuralların sıkılaştırılmasının temel nedeni olarak çıplaklar kampına katılanlar ile giyinik plaj kullanıcıları arasında yaşanan tartışmaları gösterdi.

Rehberde, “Çıplaklar kampı plajlarında giyinik olarak denize girmek veya güneşlenmek yasaktır” ifadesi yer aldı.



Rostock'un 15 kilometrelik plajı, yalnızca çıplaklara özel, karma ve yalnızca giyiniklere özel olarak ayrılmış durumda. Bu sayede konukların tüm ihtiyaçları karşılanmış oluyor.



Almanya'da natürizm geleneksel olarak oldukça popüler, ancak bu hareket genç nesiller arasında giderek azalıyor.



Şehir yetkilileri "bugün bu kültürü uygulayan insanların sayısının azaldığını" gözlemlediği için çıplak plajların sayısını 37'den 27'ye düşürdü.

