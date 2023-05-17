Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest bırakıldı

Alman polisinin Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine düzenlediği baskında gözaltına alınan Almanya Temsilcisi Erel ve Haber Müdürü Albay'ın serbest bırakıldığı duyuruldu.



Alman polisinin, baskın sırasında, Erel ile Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirdiği, bilgisayarlarla telefonlara el koyduğu öğrenilmişti.



Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında bilgi verilmemişti.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRMİŞTİ



İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütleri devreye girmişti.



Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin, Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınamıştı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, basın ve ifade özgürlüğü konusunda "tüm dünyaya ders vermeye kalkan" Almanya'nın, özgür basına yönelik bu eyleminin, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu vurgulanmış, konuya ilişkin olarak Almanya'da gerekli girişimlerin yapıldığı, güçlü tepkinin, bugün Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a iletildiği belirtilmişti