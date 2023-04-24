Almanya'da grevlerin ardından anlaşma geldi

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, kamu sektöründe işverenler ve sendikalı çalışanların ücret artışlarına ilişkin 3 gün süren üçüncü tur müzakerelerinin başarısız olduğu belirtildi.



Açıklamada, dördüncü turda federal hükümet ile tek seferlik olmak üzere kamu çalışanlarına kademeli olarak 3 bin euro ödenmesi ve ücretlerin yüzde 5,5 artırılması konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi.



3 bin euronun ilk kısmı 1.240 avro olarak haziranda, kalanı ise Şubat 2024’e kadar aylık 220 avro olarak ödenecek.



Ayrıca, maaşlara Mart 2024 tarihinden itibaren ilk adım olarak 200 euroluk zam yapılacak. İkinci euro zam garanti edilecek. Anlaşmanın süresi 2024'ün sonunda bitecek.



GREVE GİDİLMİŞTİ



Alman derginin baş editörü, yapay zeka röportajı nedeniyle kovuldu Haberi Görüntüle Ver.di sendikası, taleplerinin karşılanması için son aylarda grevler düzenlemişti. En son 27 Mart’ta Ver.di ile Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) çağrısının ardından Almanya'da son 31 yılın en büyük 24 saatlik ulaşım grevi yapılarak uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümü durma noktasına gelmişti.



Söz konusu anlaşma, müzakerelerin üçüncü turunda da anlaşma sağlanamamasının ardından tarafların tahkime gitmesi ve arabulucuların ücret artışlarına ilişkin çözüm aramaya başlamasıyla geldi.