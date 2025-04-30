Almanya'da "GroKo"ya doğru: SPD üyeleri, CDU/CSU ile koalisyonu onayladı

Almanya’da şubat ayında yapılan erken genel seçimde sandıktan üçüncü çıkan Sosyal Demokrat Parti’nin (CDU) üyeleri, seçimin galibi Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU ile koalisyon anlaşmasına onay verdi.



SPD’den bugün yapılan açıklamada, SPD üyelerinin anlaşmaya destek verdiği belirtildi. Böylelikle Almanya’da “Büyük Koalisyon” (GroKo) olarak bilinen SPD-CDU/CSU koalisyon hükümetinin önündeki bir engel daha aşılmış oldu.



YÜZDE 84 “EVET” DEDİ



Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan seçimde CDU/CSU yüzde 28,5 oy almış, onu aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi izlemişti. Mevcut Federal Başbakan Olaf Scholz’un partisi ise yüzde 16,4 oy alarak kendisine üçüncü sırada yer bulabilmişti. Ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana aşırı sağcı partilere çekilen “güvenlik duvarı” (Brandmauer) yaklaşımı sebebiyle, seçimi ikinci sırada bitiren AfD ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapılmadı.



SPD üyeleri, CDU/CSU ile koalisyon anlaşmasını kabul edip etmediklerini bildirmek için son iki haftadır oy kullanıyordu. Parti, oylama sonuçlarını bugün kamuoyu ile paylaştı. Dün gece yarısı öncesi sona eren oylamada SPD üyelerinin yüzde 84’ü koalisyon anlaşmasına “evet” dedi. Partinin yaklaşık 360 bin üyesinden yüzde 56’sının oylamaya katıldığı bilgisi verildi.



GENEL SEKRETERDEN AÇIKLAMA



SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “Küresel siyasetteki bu çok zor zamanlarda güvenliğimiz, ekonomik büyümemiz, güvenli işler ve eşit fırsatlar için sorumluluk alıyoruz” ifadelerini kullandı.



SPD üyelerinin de onayıyla birlikte, CDU lideri Friedrich Merz’in 6 Mayıs’ta Federal Meclis’te yeni başbakan olarak seçilmesi bekleniyor.

