Almanya'da gündem döner fiyatları: Ne zaman 3 euro olacak?

Almanya'da enflasyonun düşmesiyle döner fiyatları tekrar gündeme geldi. Başbakan Olaf Scholz döner fiyatlarıyla ilgili sosyal medya yayınında açıklama yaptı.



Almanya'da döner fiyatları şehirden şehre değişiyor ancak ortalama 7 euroya döner yemek mümkün. Dönerin Almanya'da fiyatı son yıllarda yüzde 70 arttı.



Ülkede yaşayan genç nüfus ve döner sevenler fiyatlardan şikayet ediyor. Sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan Almanya Başbakanı Scholz, özellikle gençlerden döner fiyatları ile ilgili soru geldiğini söyledi.



Bir genç başbakana, "Bay Scholz, döner ne zaman 3 euro olacak?" diye sordu.

"DÖNER FİYATINA ÜST SINIR GETİRİLMEYECEK"



Scholz gence yanıt verdi ve döner fiyatlarında bir tavan belirlenmeyeceğini söyleyerek, “Bu çok dikkat çekici bir soru. Gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz talebe göre belirleniyor. Döner üreticileri için maliyet fiyatları da var. Yani dönerin fiyatı için bir üst sınırlama getirilmeyecek. Ancak Almanya’da enflasyon son zamanlarda düşüyor ve daha da düşecek" diye konuştu



Başbakan konuşmaya devam ederken verdiği yanıttan memnun olmayan gençler, "Eski başbakan Merkel, döner fiyatlarını kontrol altında tutabiliyordu“ eleştirisinde bulundu.