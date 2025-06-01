Almanya'da hastanede yangın: Üç kişi öldü

Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg kentinde Marien Hastanesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında üç hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Hohenfelde ilçesindeki hastanede çıkan yangında yaklaşık 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tagesschau haber sitesinin aktardığına göre, İtfaiye Sözcüsü, yangında yaralanan kişilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. 18 kişinin yangında ağır yaralandığı, 15 kişinin ise yaralarının hafif olduğu bilgisi verildi. Klinik binalarından birinde çıkan yangın sebebiyle hastane kısmen tahliye edildi.

YANGIN 20 DAKİKA SONRA KONTROL ALTINA ALINABİLDİ



Yangında yaralanan hastaların bazılarına hastanenin acil servisinde müdahale edilirken, bazı yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Yangın ise yaklaşık 20 dakika sonra kontrol altına alınabildi.

Olay hakkında paylaşılan bilgilere göre, yangın, gece yarısından hemen sonra zemin kattaki geriatri (yaşlılık hekimliği) bölümünün olduğu bir odada başladı. Yangına neyin sebep olduğu ise henüz netlik kazanmadı. Yangın, bir süre sonra binanın birinci katına yayıldı. Dumanlar ise binanın dört katına da yayıldı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine yaklaşık 220 itfaiye personeli sevk edildi.

Hastanenin kendi paylaştığı bilgilere göre, yaklaşık 600 yataklı hastane her yıl 93 bin hastaya sağlık hizmeti sağlıyor.