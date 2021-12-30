Almanya'da hükümeti tehdit eden asker yakalandı

Almanya'da, Covid-19 önlemleri ve askerlere aşı zorunluluğu nedeniyle hükümete karşı tehditlerde bulunan askerin yakalandığı bildirildi.



Münih polisinden yapılan açıklamada, ismi Andreas O. olarak açıklanan askerin, Odeon meydanında hükümet üyelerini tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.



Savunma Bakanı Christine Lambrecht, gelişmeler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ordumuzun anayasamıza sıkı sıkıya bağlı, düşünceli ve dürüst insanlara ihtiyacı var. Bunu paylaşmayan kimsenin ordumuzda yeri yoktur" dedi.



İnternet üzerinden yayımladığı mesajında, hükümeti hedef alarak Covid-19 önlemlerinin ve askerlere Covid-19 aşısının zorunlu olmasına ilişkin kararın kaldırılmasını talep eden ve "Bu bir uyarıdır. Parçalanacaksınız ve cesetleriniz tarlalara saçılacak" diyen başçavuş Andreas, yetkililerin yarına kadar bir açıklama yapması için ültimatom verdiğini belirtmişti.

