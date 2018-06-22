Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica politikası konusunda görüş ayrılığı yaşayan Seehofer, “Passauer Neuer Presse” gazetesine konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.



Sığınmacı ve iltica konusunda Avrupa Birliği (AB) düzeyinde yapılan müzakerelerde sonuç çıkmaması durumunda ulusal düzeyde harekete geçeceğini belirten Seehofer, Almanya’da yeniden düzeni sağlamak gerektiğini kaydetti.



Seehofer, Alman hükümetinin temel siyasi çizgilerini başbakanın belirlediğinin hatırlatılması üzerine, "Bu sebeple ülkesinin düzenini ve güvenini düşünen ve bunlarla ilgilenen bir bakan görevden alınırsa bu dünyada bir prömiyer olur. Nerede yaşıyoruz? Ben koalisyonda yer alan 3 partiden biri olan CSU’nun genel başkanıyım ve partimin desteğiyle hareket ediyorum. Başbakanlık İçişleri Bakanı'nın çalışmasından memnun değilse koalisyonu sonlandırmak gerekir" ifadelerini kullandı.



Sığınmacı ve iltica konusunda inandırıcı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu ve konunun AB düzeyinde görüşülmesinden memnun olduğunu dile getiren Seehofer, “AB’yi uyandırdığım için mutluyum. Avrupa’da 1 hafta içinde aniden bir araya gelme ve sorunları çözme hazırlığı var. Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım. Hedef konusunda Başbakan (Angela Merkel) ile hemfikirim. Daha önce başka bir AB ülkesinde iltica başvurusu yapan insanların ülkemize gelmesini önlemek istiyoruz. Şansölye konuyu Avrupa düzeyinde çözmek istiyor. Ben bunu, gerektiğinde federal polis teşkilatıyla sınırda çözmek istiyorum" dedi.



AB düzeyinde aynı etkiyi gösteren çözüm bulunması durumunda ulusal alanda tek başına hareket etmeye gerek kalmayacağını ifade eden Seehofer, Avrupa'da çözüm bulunmazsa harekete geçmeye kararlı olduğunu kaydetti.



İÇ POLİTİKADA SIKIŞAN MERKEL AVRUPA'DA ÇÖZÜM ARIYOR



Seehofer'in sığınmacı ve iltica sorunlarının çözümü konusunda hazırladığı plan, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmelerini içeriyor.



Buna karşı çıkan ve AB düzeyinde çözüm bulunmasını isteyen Başbakan Merkel ile yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle Seehofer hazırladığı planını henüz kamuoyu ile paylaşmadı.

