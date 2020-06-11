Almanya’da 'ihtiyaç fazlası maske' krizi

Almanya’da corona virüs salgını nedeniyle alınan maskeler krize neden oldu. Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Oliver Ewald, 4,5 milyar euroluk borca ilişkin, "Faturaları ödeyebilmek için elimizde sadece 1,2 milyar euroluk bütçe var” dedi.

Corona virüs salgını sürecinde birçok ülke maske üretimini artırmış ya da yurt dışından sipariş vermişti.

Almanya da salgının ilk günlerinde maske açığını kapatmak için hükümet “açık ev” olarak adlandırılan ihale sürecini başlatmış, medikal koruyucu malzeme satan firmalar ihaleye katılmıştı.

İhale kapsamında, FFP2 tipi 1 milyar adet maske için toplam bedeli 4,5 milyar euroyu bulan 738 sözleşme imzalandı.

BİRÇOK FİRMA İFLASIN EŞİĞİNDE

Salgının etkisinin azalmasıyla hükümetin ihtiyaç duyduğu maske sayısının 198 milyona kadar düşmesi, krize yol açtı.

Ödeme alamayan birçok firma iflasın eşiğine geldi. Firmalar, verilen siparişlerin içinde hastanelerde ve devlet kurumlarında kullanılması planlanan önlük, eldiven gibi sağlık ekipmanlarının da bulunduğunu açıkladı.



"ELİMİZDE SADECE 1,2 MİLYAR EURO VAR"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada bütün tedarikçilere ara ödemelerin yapıldığını dile getirdi.

Spahn, kimsenin iflas etmesini istemediklerini aktarırken, “Kalitesini kontrol etmediğimiz mallar için de para ödeyemeyiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Oliver Ewald ise, "Faturaları ödeyebilmek için elimizde sadece 1,2 milyar euroluk bütçe var” diye konuştu.

Bakanlık ayrıca ilk maske teslimatları için 400 milyon euro ödeme yapıldığını açıkladı.

BİLD: MASKELERİN YÜZDE 20'Sİ 'KUSURLU'



Alman Bild Gazetesi de bakanlığın bazı firmalara ödemeleri askıya aldığını aktardı.

Bild, şimdiye kadar 150 milyon maskenin teslim edildiğini, eksik teslimat ve teslim edilen malların yüzde 20’sinin kusurlu çıkması nedeniyle ödemelerin askıya alındığını yazdı.

BAKANLIĞA DAVA



Avukat Christoph Partsch, yaptığı açıklamada koruyucu malzeme satan bir firma adına Bonn Bölge Mahkemesi'nde Almanya Sağlık Bakanlığı'na milyonlarca euroluk bir dava açıldığını duyurdu. Partsch ayrıca, federal hükümete karşı bu dava haricinde iki dava daha açıldığını aktardı.

Federal Meclis Üyesi Johannes Fechner de Sağlık Bakanı Spahn’a bir mektup göndererek, “Bir firma, önemli miktarda koruyucu maske ve koruyucu önlük temin ederek sizin bakanlığınızdan bu malların teslimatı için onay aldı. Teslimatta malların kusursuz olarak kabul edilmiş olmasına rağmen bu firmaya hâlâ daha 1,6 milyon euroluk ödeme yapılmamıştır. Bu sebeple Sağlık Bakanlığına yeni bir dava daha açılabilir” ifadelerini kullandı.

HANGİ MASKE NE KADAR KORUYOR?