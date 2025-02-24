Almanya'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 5'i ağır 35 yaralı

Almanya'nın Saarbrücken şehrine bağlı Eschberg ilçesinde iki belediye otobüsü, kafa kafaya çarpıştı. Breslauer Caddesi'nde meydana gelen kazada 5'i ağır 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, kurtarma helikopteri de bölgeye ulaştı.

Kazanın meydana geldiği otoyol trafiğe kapatıldı.