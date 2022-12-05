Almanya'da iki çocuğa okul yolunda bıçaklı saldırı

Almanya'da okula giden iki kız çocuğu bıçaklı saldırıya uğradı. Çocukların ağır yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Almanya'da iki çocuğa okul yolunda bıçaklı saldırı
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'nın Augsburg kenti yakınlarındaki Illerkirchberg beldesinde iki çocuğa bıçaklı saldırıda bulunuldu.

Yerel polis, iki kız çocuğunun okul yolunda bıçaklı saldırıya uğradığını ve her iki kızın ağır yaralandığını açıkladı.

Kızların hastanede tedaviye alındıkları belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, saldırganın olay yeri yakınındaki bir eve girdiğini, eve yapılan baskında 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Belediye Başkanı Markus Häussler, korkunç eylem karşısında şoke olduğunu belirterek ailelere yardımcı olacaklarını kaydetti.

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