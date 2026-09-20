Almanya'da iki eyalette kritik seçim. Gözler Türk kökenli aday Elif Eralp'in üzerinde

Almanya 'da siyasi açıdan önem taşıyan iki eyalette bugün sandık başına gidiliyor. Ülkede 6 Eylül'de aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) zaferiyle sonuçlanan Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinin ardından bu kez Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçmenler ülke tarihinin en kritik seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 08:00'de seçim merkezlerinin açılmasıyla resmen başlayan oy verme işlemi 18:00'e kadar sürecek.



Seçimlerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için Berlin'de de geniş güvenlik önlemleri alındı. Berlin Polisi, kent genelindeki seçim merkezlerinde yaklaşık bin 100 polisin görev yaptığını duyurdu.

FARKLI PARTİLERDEN 28 TÜRK ADAY



Berlin'de yaklaşık 2 buçuk milyon seçmen 2 bin 542 sandıkta eyalet parlamentosu ve belediye meclis üyelerini belirlemek için oy kullanılacak. İlk kez 16 yaşını dolduranların da oy kullanabileceği seçim sürecinin tamamında yaklaşık 40 bin seçim görevlisi görev yapacak.



Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin adayları, 5 yıllığına görev yapacak. Berlin'deki eyalet seçimlerinde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday da seçilebilmek için yarışıyor.