Almanya'da iki eyalette kritik seçim. Türk kökenli aday Elif Eralp'in partisi önde
20.09.2026 11:33
Son Güncelleme: 20.09.2026 23:34
Berlin'deki eyalet seçimlerinde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday da seçilebilmek için yarışıyor.
Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçiminde, sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti ilk sırayı aldı.
Almanya'da siyasi açıdan önem taşıyan iki eyalette bugün sandık başına gidiliyor. Ülkede 6 Eylül'de aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) zaferiyle sonuçlanan Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinin ardından bu kez Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçmenler ülke tarihinin en kritik seçimleri için oy kullandı.
Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.
Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı sandık çıkış anketine göre, Berlin'de eyalet başbakanlığına Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 24,5 ile ilk sıraya yerleşti.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 20 ile ikinci sırada yer alırken, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16 oy aldı.
Yeşiller yüzde 15 ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12'de kaldı.
Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı'nın (BSW) oy oranı yüzde 5, Hür Demokrat Partinin (FDP) oy oranı yüzde 2,5 oldu.
Sol Parti, 2023'teki seçime göre oy oranını 12,3 puan artırırken CDU 8,2, SPD 6,4 ve Yeşiller 3,4 puan kaybetti. AfD ise oy oranını 6,9 puan artırdı.
SANDALYE DAĞILIMI
ARD'nin ilk sandalye dağılımı projeksiyonuna göre, 159 sandalyeli eyalet meclisinde Sol Parti'nin 42, CDU'nun 34, AfD'nin 27, Yeşiller'in 26, SPD'nin 21 ve BSW'nin 9 milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.
Bu dağılıma göre, hiçbir parti, mecliste mutlak çoğunluk için gereken 80 sandalyeye tek başına ulaşamıyor.
Sandık çıkış anketine göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde AfD yüzde 37 oyla birinci, SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı.
Sol Parti'nin yüzde 7,5, CDU ve Yeşiller'in yüzde 5,5'er, BSW'nin yüzde 5 ve FDP'nin yüzde 1,2 oy aldığı tahmin ediliyor.
AfD, 2021'deki seçime göre oy oranını 20,3 puan yükselişle iki kattan fazla artırırken, SPD 4,1, CDU ise 7,8 puan kaybetti.
Projeksiyonlara göre, 71 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 27, SPD'nin 26, Sol Parti'nin 6, CDU, Yeşiller ve BSW'nin ise 4'er milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.
Bu dağılıma göre, hiçbir parti, mutlak çoğunluk için gereken 36 sandalyeye tek başına ulaşamıyor.
MERZ'DEN "FELAKET" NİTELEMESİ
Almanya Başbakan Friedrich Merz, partisi CDU'nun bugün yapılan seçimde Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aldığı düşük oy oranını "felaket" şeklinde nitelendirdi.
Sandık çıkış anketlerine göre, partisi CDU'nun Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yüzde 5,5 gibi düşük oy oranında kalmasını değerlendiren Merz, Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim şokuna rağmen görevde kalacağını ve reformları sürdüreceğini söyledi.
“ŞEHRİMİZDE SEVGİ VE ADALET, NEFRETE KARŞI GALİP GELDİ”
Berlin'deki seçimleri önde götüren Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada partisine destek verenlere teşekkür etti.
Bugünden itibaren Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade eden Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor." dedi.
Eralp, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuru içinde iyi bir yaşam sürdürebileceği daha adil bir Berlin adına yeni bir sayfa açmak için görev verdiğini ifade etti.
Berlin'de en büyük sosyal sorunun kira krizi olduğunu vurgulayan Eralp, seçimlerde Sol Parti'nin seçim programının kazandığını belirtti.
Eralp, "Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum." diye konuştu.
FARKLI PARTİLERDEN 28 TÜRK ADAY
Berlin'de yaklaşık 2 buçuk milyon seçmen 2 bin 542 sandıkta eyalet parlamentosu ve belediye meclis üyelerini belirlemek için oy kullandı. İlk kez 16 yaşını dolduranların da oy kullanabileceği seçim sürecinin tamamında yaklaşık 40 bin seçim görevlisi görev yapacak.
Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin adayları, 5 yıllığına görev yapacak. Berlin'deki eyalet seçimlerinde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday da seçilebilmek için yarışıyor.
Eralp'in kampanyası,New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin seçim kampanyasıyla da karşılaştırılıyor.
GÖZLER TÜRK KÖKENLİ ADAY ELİF ERALP'İN ÜZERİNDE
Bu adaylar arasında en dikkat çeken isim, Sol Parti'nin Berlin eyalet başbakanlığı için aday gösterdiği Elif Eralp oldu. Yapılan anketlerde ilk sırada yer alan Sol Parti'nin seçimi kazanması halinde Eralp, Berlin'in ilk göçmen eyalet başbakanı olacak .
Eralp'ın kampanyası, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin seçim kampanyasıyla da karşılaştırılıyor.
Eralp, Mamdani'nin demokratik sosyalist çizgideki başarısını önemli bulduğunu söylerken iki taraf arasında fikir alışverişi yapıldığını belirtti. Financial Times'a göre Mamdani'nin kampanya stratejisti de ilkbaharda Berlin'e giderek Eralp ve partisine tavsiyelerde bulundu.
Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 1 buçuk milyon seçmen, 19 partinin yarıştığı seçimlerde 71 parlamento üyesini belirlemek için sandığa gidiyor.
2021 yılındaki eyalet seçimlerinde yüzde 39,6 oranında oy alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) 28 yıldır eyaleti yönetiyor.
İKİ EYALETTEKİ SEÇİM SONUÇLARI MERZ'İN GELECEĞİNİ ETKİLEYEBİLİR
Başkent Berlin'deki son anketlere göre Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile muhalefetteki Sol Parti (Die Linke) birincilik için yarışıyor. Sol Parti yaklaşık yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken, CDU yüzde 20 ile ikinci sırada bulunuyor. Anketlere göre aşırı sağcı AfD yüzde 18, Yeşiller yüzde 15, SPD yüzde 12 oy alması bekleniyor.
Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerinde ise yarışın SPD ile AfD arasında geçmesi bekleniyor. Yapılan son anketlere göre SPD yüzde 37 ile AfD'nin bir puan önünde bulunuyordu.
MERZ İÇİN KRİTİK VİRAJ
Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri Almanya'da ülke siyasetinin geleceği için kritik öneme sahip. 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt eyalet se-çimlerinde partisi CDU'nun hezimete uğraması sonrası Başbakan Merz'e yönelik eleştiriler arttı ve istifa etmesi yönünde sesler yükseldi.
Berlin eyaletinde iktidarı kaybetmesi ve anket sonuçlarına göre yüzde 6 seviyesinde oy oranına sahip olduğu Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 5 barajının altında kalması halinde Merz üzerindeki baskıyı daha da artıracak.
Özelikle Mecklenburg-Vorpommern'de eğer CDU barajı aşamaz ise bu parti tarihinde bir ilk olacak. Bu durum Merz'in koltuğuna kaybetmesinin en önemli nedeni olabilir.