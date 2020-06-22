Almanya’da ikinci dalga endişesi: Virüs bulaştırma katsayısı 2,88’e yükseldi

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Almanya’da virüs bulaştırma katsayısının (R değeri) son dört günde 1,55'ten 2,88’e yükseldiği belirtildi. Robert Koch Enstitüsü, ülkenin Gutersloh kasabasındaki bir et fabrikasında meydana gelen yerel salgın nedeniyle ülkede ikinci dalga endişesinin arttığını bildirdi.

ntv.com.tr 22.06.2020 - 14:22 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 14:27

Almanya’da ikinci dalga endişesi: Virüs bulaştırma katsayısı 2,88’e yükseldi

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CNN’de yer alan habere göre, Almanya’nın hastalık kontrol merkezi  Robert Koch Enstitüsü dün yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip corona virüsün (Covid-19) R değerinin (virüs bulaştırma katsayısı) keskin bir şekilde arttığı belirtildi.

R numarası bir kişinin ortalama olarak kaç kişiye virüs bulaştırabileceğini gösteriyor. Eğer bu numara "bir" ise Covid-19’la enfekte olan kişiniN ortalama olarak bir kişiye daha virüs bulaştıracağı anlamına geliyor.

"R DEĞERİ 1'İN ALTINDA KALMALI"

Almanya Şansolyesi Angela Merkel, daha önce salgının ülkede kontrol edilebilmesi için r değerinin 1’in altında olması gerektiğini, eğer durum gerçekleşmezse sıkı tedbirlerin geri dönebileceğini açıklamıştı.

ARTIŞ ET FABRİKASINDAKİ SALGINDAN KAYNAKLANIYOR

Robert Koch Enstitüsü, ulusal virüs bulşatırma katsayısındaki bu büyük sıçramanın Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan  Gutersloh kasabasındaki bir et işleme tesisinde ortaya çıkan yerel bir salgından kaynaklandığını açıkladı. Kasaba fabrikada en az bin 331 Covid-19 vakası olduğunu ve bölgedeki yedi bini aşkın kişinin karantinaya alındığını açıkladı. Enstitü, Almanya’da vakaların genel olarak düşük bir eğim göstermesine rağmen meydana gelen yerel artışların r değerini arttırdığını bildirdi.

Bununla birlikte, Almanya’da şu ana kadar 190 bini aşkın Covid-19 vakası vw 8 bin 962 virüs kaynaklı ölüm bildirildi.

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