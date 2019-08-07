Alman Hristiyan Demokrat Birliği milletvekili Carsten Linnemann bu tuhaf açıklamayı Rheinische Post gazetesine yaptı.



Linnemann, "Çok az Almanca konuşan ve anlayan bir çocuğun ilkokulda yeri yoktur" ifadesini kullandı.



Okul öncesi zorunlu eğitim önerisinde bulunan Alman milletvekili Linnemann gerekirse okula alınma sürecinin engellenmesini savundu



Linnemann, "Entegrasyon eksikliği ve yetersiz eğitim çok daha pahalıya patlar" diye konuştu.



Alman Hristiyan Demokrat Birliği milletvekili Carsten Linnemann’ın bu açıklamaları Almanya genelinde birçok kişi ve derneğin tepkisini çekti.

