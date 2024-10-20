Almanya'da İsrail Büyükelçiliğine saldırı planlayan bir kişi yakalandı
Almaya'da polis, İsrail Büyükelçiliğine saldırı planladığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Alman Federal savcı yaptığı açıklamada 28 yaşındaki Libya uyruklu kişinin DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini söyledi.
Bild gazetesi Alman polisinin Berlin’in kuzeyindeki Bernau’da bir daireye baskın düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldığını yazdı.
Habere göre güvenlik güçleri yabancı bir istihbarat kuruluşundan gelen ihbar üzerine harekete geçti.
İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor sosyal medyadan yaptığı açıklamada Alman yetkililere teşekkür etti.
Geçtiğimiz ay Münih’teki İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında uzun menzilli silah taşıyan bir şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Daeş
- Almanya
- Dünya