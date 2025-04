Almanya'da kiraz çiçeği sezonu: Sokaklar pembeye büründü

Almanya'nın Bonn kentinde kiraz çiçekleri açtı, ağaçlar pembeye büründü. Kente yerli ve yabancı turistler akın etti.

Kentte her yıl "Eski Şehir" bölgesinde kiraz çiçeği mevsiminde açan ağaçlar ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisi oldukça yoğun. Ziyaretçiler gördükleri manzaradan oldukça memnun olduklarını söylüyor.

ON BİNLERCE TURİST AKIN EDİYOR



Turistlerden biri, "Ben Bornhaym'dan buraya geliyorum. Buraya çok uzak bi mesafede yaşamasam da bu benim ilk ziyaretim. Açan çiçekleri görmek bu deneyimi yaşamak muhteşem." dedi.



İlk kez 1986'da dikilen kiraz çiçekleri bölgeyi turistler için bir cazibe merkezi konumuna getirdi. Her yıl on binlerce turist kiraz çiçeklerini görmek için Bonn'a akın ediyor.

AÇMA ZAMANI DEĞİŞİYOR



Kiraz çiçeklerinin açma zamanı hava koşullarına bağlı olarak değişebiliyor.



Bonn'da kiraz çiçekleri genelde Mart sonu ile Nisan başı arasında açıyor ve ziyaretçiler yaklaşık 2 hafta boyunca kiraz çiçeklerinin tadını çıkarabiliyor.