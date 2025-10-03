Almanya’da klinikte yangın: En az 20 yaralı

Almanya’nın Saarbrücken kentinde bir klinikte korku dolu anlar yaşandı. Saarbrücken Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu akşam SHG Sonnenberg Kliniği’nin ana binasında yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri bir yangına müdahale ederken diğer yandan 100 hastanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Yangında birçoğu dumandan zehirlenen en az 20 kişi yaralandı. Açıklamada, psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastaların başka hastanelere sevk edildiği belirtilirken, alt katlarda başlayan ve üst katlara ulaşan yangın sonrası binanın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Güvenlik güçleri ise yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.