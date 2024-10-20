Almanya’da köpek sahipleri her yıl vergi veriyor

Almanya’da köpek sahibi olmak isteyenlere sunulan vergi şartı dikkat çekti.

Almanya hükümeti, köpek sahiplerinden evcil hayvanın yerel yönetimlerce kaydedilmesiyle birlikte köpek vergisi (Hundesteuer) alıyor. Her yıl ödenmesi gereken vergi miktarı, eyaletlere ve belediyelere ya da köpeğin cinsine göre farklılık gösterirken genellikle 50 ila 200 euro arasında değişiklik gösteriyor.



TEHLİKELİ IRKLARA YILLIK 600 EURO VERDİ

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bazı köpek ırkları için ise daha yüksek vergiler ödenmesi gerekiyor.

Bu ırkların belirlenmesi eyaletten eyalete değişiklik gösterirken, genel olarak Rottweiler, Pitbull gibi ırklar “tehlikeli ırklar” kategorisinde yer alıyor.

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bu ırklara da yıllık 600 euroya varan vergi verilebiliyor.



REHBER KÖPEKLER VERGİDEN MUAF

Bazı durumlarda köpek sahipleri köpek vergisinden muaf tutulabiliyorlar. Engellilere yardımcı olan rehber köpekler vergiden muaf tutulurken, bazı belediyeler, hayvan barınaklarından (Tierheim) sahiplenilen köpekler için bir süreliğine vergi muafiyeti sunuyor.