Almanya’da köpek sahipleri her yıl vergi veriyor
Almanya’da köpek sahiplerinden, evcil hayvanın yerel yönetimlerce kaydedilmesiyle birlikte köpek vergisi alınıyor. Her yıl ödenmesi gereken vergi miktarı, eyaletlere ve belediyelere göre farklılık gösteriyor. Amaç ise düzenleyici vergi uygulamalarıyla ülkedeki köpek sayısını sınırlamak ve kontrol altında tutmayı amaçlamak.
Almanya’da köpek sahibi olmak isteyenlere sunulan vergi şartı dikkat çekti.
Almanya hükümeti, köpek sahiplerinden evcil hayvanın yerel yönetimlerce kaydedilmesiyle birlikte köpek vergisi (Hundesteuer) alıyor. Her yıl ödenmesi gereken vergi miktarı, eyaletlere ve belediyelere ya da köpeğin cinsine göre farklılık gösterirken genellikle 50 ila 200 euro arasında değişiklik gösteriyor.
TEHLİKELİ IRKLARA YILLIK 600 EURO VERDİ
Tehlikeli olarak sınıflandırılan bazı köpek ırkları için ise daha yüksek vergiler ödenmesi gerekiyor.
Bu ırkların belirlenmesi eyaletten eyalete değişiklik gösterirken, genel olarak Rottweiler, Pitbull gibi ırklar “tehlikeli ırklar” kategorisinde yer alıyor.
Tehlikeli olarak sınıflandırılan bu ırklara da yıllık 600 euroya varan vergi verilebiliyor.
REHBER KÖPEKLER VERGİDEN MUAF
Bazı durumlarda köpek sahipleri köpek vergisinden muaf tutulabiliyorlar. Engellilere yardımcı olan rehber köpekler vergiden muaf tutulurken, bazı belediyeler, hayvan barınaklarından (Tierheim) sahiplenilen köpekler için bir süreliğine vergi muafiyeti sunuyor.
Başkent Berlin’de ilk köpek için yıllık vergi 120 Euro civarındayken Hamburg şehrinde bu miktar 90 Euro civarında bulunuyor.
Münih şehrinde 100 euro olan yıllık vergi, Köln şehrinde ise 156 euro, Bremen’de 150 euro, Paderborn’da 72 euro ve Ingolstadt’ta 65 euro olarak alınıyor.
Stuttgart şehrinde ilk köpek için 108 euro ödeyen köpek sahipleri, ikinci köpek için 216 euro ödüyor.
EK VERGİ ALINABİLİYOR
Bazı eyaletlerde 2. veya 3. köpekler için ek vergiler alınabiliyor.
Birden fazla köpeği olanlar her ekstra köpek için daha yüksek vergi ödemesi gerekebiliyor.
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Ahlen şehrinde ise, köpek sahipleri hiçbir vergi ödemiyor. Köpek vergisini ödemeyeneler, 10 bin euroya varan para cezaları ile karşı karşıya kalabiliyor
AMAÇ KÖPEK SAYISINI SINIRLANDIRMAK
Geleneksel Harcama Vergilerine İlişkin Temel Kanunun 2a maddesinde, “köpek beslemek, genel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesine geçer ve bir masraf gerektirir.” ifadeleri yer alırken Federal Maliye Bakanlığı, düzenleyici vergi uygulamalarıyla ülkedeki köpek sayısını sınırlamayı ve kontrol altında tutmayı amaçlıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Almanya
- Dünya
- Vergi
- Köpek