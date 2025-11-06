Almanya'da korkunç olay: İnsan kanıyla çizilen gamalı haçlar

Almanya’nın orta kesimindeki Hanau kentinde onlarca araç, posta kutusu ve bina cephesine insan kanıyla çizilmiş gamalı haçlar bulundu.

Polis sözcüsü Thomas Leipold, çarşamba gecesi bir vatandaşın park halindeki aracının kaputunda kırmızı bir sıvıyla çizilmiş gamalı haç fark etmesi üzerine olayın ortaya çıktığını söyledi. Yapılan özel testlerde sıvının insan kanı olduğu belirlendi.

HEDEFLER BİLİNÇLİ OLARAK MI SEÇİLDİ?

Yetkililer, yaklaşık 50 aracın benzer şekilde tahrip edildiğini ve bazı binaların da benzer izlerle kaplandığını açıkladı. Leipold, olayın arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini belirterek, “Spesifik hedefler mi seçildi yoksa rastgele mi yapıldı, şu anda bilmiyoruz” dedi.

Polis, şu aşamada mala zarar verme ve anayasaya aykırı örgüt sembollerinin kullanımı suçlarından soruşturma yürütüyor. Almanya’da Nazi dönemine ait sembollerin, özellikle gamalı haçın, kullanımı yasak.

Leipold, kanın kaynağının ya da olayın faili hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığını, ayrıca olayla bağlantılı herhangi bir yaralanma rapor edilmediğini de vurguladı.

IRKÇI SALDIRIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hanau kenti, beş yıl önce de ırkçı bir saldırıyla gündeme gelmişti. 2020’de bir Alman saldırgan, nargile barında göçmen kökenli dokuz kişiyi öldürmüştü.